Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских солдат в плену

Москалькова получила ответ БДИПЧ ОБСЕ на обращение о пытках российских солдат в плену

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) на обращение о пытках российских военнослужащих в плену. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам омбудсмена, ответ она получила от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. Отмечается, что бюро будет обеспечивать сбор, консолидацию, а также анализ доступных ему свидетельств описанных нарушений.

«Выражаем надежду на объективное осуществление указанной работы», — добавила Москалькова.

Ранее омбудсмен призвала уполномоченного по правам человека Украины Дмитрия Лубинца, комитеты ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) потребовать от Киева соблюдать Женевскую конвенцию на фоне пыток российских пленных.