Москалькова получила ответ ОБСЕ на обращение о пытках российских солдат в плену
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила ответ от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) на обращение о пытках российских военнослужащих в плену. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам омбудсмена, ответ она получила от директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. Отмечается, что бюро будет обеспечивать сбор, консолидацию, а также анализ доступных ему свидетельств описанных нарушений.
«Выражаем надежду на объективное осуществление указанной работы», — добавила Москалькова.
Ранее омбудсмен призвала уполномоченного по правам человека Украины Дмитрия Лубинца, комитеты ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) потребовать от Киева соблюдать Женевскую конвенцию на фоне пыток российских пленных.