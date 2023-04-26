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17:32, 26 апреля 2023Россия

Москалькова раскрыла подробности обмена пленными с Украиной

Москалькова: в ходе обмена Россия передала Украине больше 40 пленных

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия передала Украине еще четверых пленных дополнительно к обмену по формуле «40 на 40». Об этом сообщила уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова в Telegram.

В своих действиях Москва исходила из принципа гуманности, подчеркнула омбудсмен.

Об обмене пленными в формате «40 на 40» стало известно ранее в среду, 26 апреля. В Минобороны России отметили, что освобожденным военным грозила смертельная опасность. В ближайшее время их доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Предыдущий обмен пленными произошел 10 апреля. Тогда из украинского плена были возвращены 106 российских военнослужащих.

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Алан Босиков
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