Минобороны объявило о возвращении из украинского плена 40 российских военных

Минобороны заявило, что из украинского плена были возвращены 40 российских военных

40 российских военных были возвращены из украинского плена в результате переговоров. Об этом объявило Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что в плену россиянам грозила смертельная опасность. В ближайшее время их доставят в Москву для реабилитации и лечения. В данный момент освобожденным военным оказывается медицинская и психологическая помощь.

10 апреля из плена с подконтрольной Киеву территории были возвращены 106 российских военнослужащих. В тот же день появились кадры, на которых видно, как освобожденных осматривают медики.

