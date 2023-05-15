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17:53, 15 мая 2023Россия

Мертвую женщину нашли на берегу российского водохранилища

Ura.ru: мертвую женщину нашли на берегу водохранилища в Челябинской области

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Мертвую женщину нашли на берегу Южноуральского водохранилища в Челябинской области. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах в российском регионе.

Собеседник агентства отметил, что труп обнаружили местные жители и вызвали полицию. По предварительной версии, россиянка могла совершить самоубийство.

Источник отметил, что в вещах погибшей нашли записку, однако ее содержание не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне студентка пыталась покончить с собой после того, как поссорилась с выдуманным другом.

17-летнюю девушку без сознания обнаружили лежащей на железнодорожных путях. Ее доставили в больницу. Врачи диагностировали у студентки открытую черепно-мозговую травму, а также ушиб грудной клетки и легких. Тогда полиция проводила проверку.

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Анна Щербакова
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