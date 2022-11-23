Россиянка попыталась совершить суицид после ссоры с выдуманным другом

В Подмосковье 17-летняя девушка пыталась покончить с собой после ссоры с выдуманным другом

В подмосковной Коломне студентка пыталась покончить с собой после того, как поссорилась с выдуманным другом. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, 20 ноября дежурному станции «Голутвин» сообщили о девушке без сознания, лежащей на железнодорожных путях. Прибывшие на место медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, а также ушиб грудной клетки и легких. Придя в сознание, девушка рассказала, что ее бросил молодой человек.

Пострадавшая оказалась 17-летней ученицей коломенского колледжа, три года назад переехавшей с семьей в Россию из Белоруссии. Как пишет портал, полицейские выяснили, что студентка выдумала своего друга, с которым якобы поссорилась. По словам родителей девушки, ранее она уже пыталась совершить суицид после ссоры с подругой, которой также не существовало.

Полиция организовала по факту травмирования студентки проверку, сообщает издание.

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