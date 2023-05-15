Популярная латиноамериканская страна отменила въездные ограничения для россиян

Минздрав Чили отменил все ограничения по COVID-19 для туристов

Власти Чили отменили все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом говорится на официальном сайте местного Минздрава.

В сообщении ведомства подчеркивается, что так называемый План охраны границ, введенный в Чили в связи с распространением коронавируса, не действует в стране с 9 мая. Подобная мера была принята после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения из-за SARS-CoV2.

Прибывающим в популярную пляжную латиноамериканскую страну путешественникам больше не придется предоставлять сертификаты о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции или результаты ПЦР-тестов.

Ранее в мае стало известно, что беременных россиянок стали заманивать гражданством в Чили. Российские туроператоры массово предоставляют туры в это латиноамериканское государство соотечественницам на поздних сроках беременности. Уточняется, что родившиеся в стране дети сразу получают гражданство республики.