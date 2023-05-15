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12:12, 15 мая 2023Путешествия

Популярная латиноамериканская страна отменила въездные ограничения для россиян

Минздрав Чили отменил все ограничения по COVID-19 для туристов

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

Власти Чили отменили все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом говорится на официальном сайте местного Минздрава.

В сообщении ведомства подчеркивается, что так называемый План охраны границ, введенный в Чили в связи с распространением коронавируса, не действует в стране с 9 мая. Подобная мера была принята после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения из-за SARS-CoV2.

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Прибывающим в популярную пляжную латиноамериканскую страну путешественникам больше не придется предоставлять сертификаты о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции или результаты ПЦР-тестов.

Ранее в мае стало известно, что беременных россиянок стали заманивать гражданством в Чили. Российские туроператоры массово предоставляют туры в это латиноамериканское государство соотечественницам на поздних сроках беременности. Уточняется, что родившиеся в стране дети сразу получают гражданство республики.

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Фариза Бацазова
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