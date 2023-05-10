Беременных россиянок стали заманивать в южноамериканскую страну гражданством

Туроператоры стали заманивать беременных россиянок гражданством в Чили

Беременных россиянок стали заманивать гражданством в одну страну Южной Америки — Чили. Об этом сообщает 10 мая Telegram-канал Travel News.

Уточняется, что российские туроператоры массово предоставляют туры в Чили россиянкам на поздних сроках беременности. Таким образом, родившиеся в стране дети сразу получат гражданство республики. Популярность южноамериканской страны возросла, когда Аргентина ужесточила контроль за въездом беременных женщин из России.

Туристические компании предлагают помощь с оформлением документов и получением паспорта. Эти услуги обойдутся в сумму около миллиона рублей.

14 февраля стало известно о начале первых массовых проверок в Аргентине из-за возросшего потока беременных россиянок в страну в июне прошлого года. Власти страны опасаются, что это может быть связано с торговлей людьми.

Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что мошенники заманивают в страну беременных россиянок, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов.