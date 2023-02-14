В Аргентине начались первые массовые проверки беременных россиянок

Власти Аргентины начали проверки беременных россиянок из-за опасения торговли людьми

В Аргентине начались первые массовые проверки в связи с возросшим потоком беременных россиянок в страну в июне 2022 года, власти опасаются торговли людьми. Об этом в интервью Canal Cinco Noticas рассказала Национальный директор местной миграционной службы Флоренсия Кариньяно.

Глава ведомства отметила, что работники службы опросили уже более 350 беременных гражданок России. «Мы понимали, что за этим может стоять торговля людьми», — подчеркнула она.

По словам Кариньяно, «абсолютно все» опрошенные женщины заявили, что пользовались услугами специальных консультантов и агентств, предлагающих помощь в получении аргентинского гражданства и вида на жительство. «Мы не против, чтобы люди прибывали в страну и растили своих детей в аргентинской культуре, инвестировали, — пояснила она. — Проблема в том, что эти люди не собираются здесь жить, они хотят только наш паспорт».

Ранее в феврале глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что мошенники заманивают в страну беременных россиянок, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов. Уточняется, что женщины приезжают в южноамериканскую страну на поздних сроках беременности. Они платят преступным организациям значительные суммы, чтобы после родов в Аргентине их дети получали местное гражданство.

