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18:23, 13 февраля 2023Путешествия

Стало известно о заманивающих беременных россиянок в Аргентину мошенниках

Миграционная служба Аргентины: мошенники предлагают беременным россиянкам гражданство

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Национальный директор миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что мошенники заманивают в страну беременных россиянок, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов. Об этом стало известно в ходе опроса 350 гражданок России, сообщает BNN Bloomberg.

Уточняется, что женщины приезжают в южноамериканскую страну на поздних сроках беременности. Они платят преступным организациям значительные суммы, чтобы после родов в Аргентине их дети получали местное гражданство.

Кариньяно подчеркнула, что поток россиян в Аргентину увеличился за последние месяцы, при этом более половины числа приезжих из России составляют беременные женщины.

Ранее главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец рассказал, что Аргентина стала внимательнее следить за въездом на свою территорию из-за наплыва желающих родить в стране ради получения гражданства для ребенка. Это касается не только граждан Российской Федерации, но и всех тех, кто нарушает таким образом миграционные правила, отметил Хейфец. При этом он отметил, что в последнее время родильные туры в Аргентину стали популярны у россиян и украинцев.

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Зарина Дзагоева
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