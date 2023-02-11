Ужесточение контроля въезда беременных в Аргентину объяснили

Политолог Хейфец объяснил миграционными законами ужесточение контроля въезда в Аргентину

Аргентина стала внимательнее следить за въездом на свою территорию из-за наплыва желающих родить в стране ради получения гражданства для ребенка. Так ужесточение контроля для прибывающих беременных в разговоре с «Лентой.ру» объяснил главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ Виктор Хейфец.

«Ни одна страна мира не любит, когда к ним приезжают, чтобы получить документ. Поэтому Аргентина, которая достаточно активно предоставляет свое гражданство и имеет упрощенную схему его получения, не очень довольна, что она превратилась не в конечный, а в перевалочный пункт. Это касается тех, кто нарушает конституционную практику. Никто не отнимает гражданство у ребенка, родившегося там, этот ребенок по закону остается аргентинцем. Но решение о предоставлении гражданства [родителям] после получения вида на жительство выносит суд, а в суде будет представлена справка, что они лишены вида на жительство, поскольку не жили в стране, а практически сразу же уехали. Это не исключает возможности получения гражданства, но серьезно осложняет», — объяснил политолог.

Это касается не только граждан Российской Федерации, но и всех тех, кто нарушает таким образом миграционные правила, отметил Виктор Хейфец. По его словам, в последнее время родильные туры в Аргентину стали популярны среди россиян и украинцев.

Аргентина предоставляет гражданство по так называемому праву почвы: все, кто родился на территории страны, имеют право на получение ее паспорта. Документ этого латиноамериканского государства позволяет посещать 170 стран без визы, в том числе Европейский союз и Великобританию. Для сравнения: российские граждане имеют право на безвизовый въезд в 116 государств.

Ранее национальный директор миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что страна начала отзывать вид на жительство у россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в Аргентине. По ее словам, Буэнос-Айрес хочет сократить число таких случаев.

Она также отметила, что шести беременным россиянкам было отказано во въезде в страну из-за подозрений в предоставлении ложных данных о мотивах поездки.

9 февраля стало известно, что миграционная служба Аргентины задержала трех россиянок на поздних сроках беременности. Их не хотели пускать в страну из-за предоставления ложной или неполной информации при пересечении границы. Позже адвокат Кристиан Рубилар сообщил, что женщинам все же разрешили въехать на территорию государства.