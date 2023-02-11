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10:00, 11 февраля 2023Путешествия

Застрявшим в аэропорту Аргентины беременным россиянкам разрешили въехать

ТАСС: Застрявшим в аэропорту Аргентины беременным россиянкам разрешили въехать в страну

Фото: Andrik Langfield / Unsplash

Беременным россиянкам, которые застряли в аэропорту Аргентины, разрешили въезд в страну по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Кристиан Рубилар сообщил, что миграционная служба Аргентины пропустила женщин в страну. «Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину», — сказал он.

Эту информацию также подтвердила одна из женщин в разговоре с РБК. Мария Коновалова рассказала, что все беременные россиянки разъехались по отелям и ночлегам. «Все хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили. Я сейчас в городе, пытаюсь понять, где переночевать», — сказала она.

Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что шести беременным россиянкам было отказано во въезде в страну из-за подозрений в предоставлении ложной информации о мотивах поездки.

Беременные россиянки находились в аргентинском аэропорту с первых чисел февраля: одна из них прилетела 7 февраля, две другие — 8 февраля. Миграционная служба допрашивала туристок в течение пяти часов, после чего запретила им въезд в страну.

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Варвара Кошечкина
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