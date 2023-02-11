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08:00, 11 февраля 2023Мир

Аргентина начала отзывать полученные через рождение детей ВНЖ россиян

Аргентина начала отзывать ВНЖ россиян, покинувших страну после рождения ребенка

Фото: Martin Acosta / Reuters

Национальный директор миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что страна начала отзывать вид на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в Аргентине. Об этом она рассказала в эфире телеканала C5N.

По словам главы ведомства, в Аргентине хотят сократить случаи, когда россияне приезжают в страну для получения вида на жительства после рождения детей, но после этого большую часть времени живут за ее пределами.

Таким образом, суд сможет приостановить действие документа, если выяснится, что человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».

Ранее власти Аргентины не пустили в страну трех беременных россиянок из-за подозрения во лжи о цели прилета в стране. Женщины находятся в аргентинском аэропорту с первых чисел февраля: одна из девушек прилетела 7 числа, две другие — 8 февраля. Миграционная служба допрашивала туристок в течение пяти часов, после чего запретила им въезд в страну. В российском консульстве предположили, что женщин могли задержать в связи с предъявлением при пересечении границы неполной или ложной информации.

Марина Совина
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