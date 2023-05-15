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01:58, 15 мая 2023Экономика

Россиянам рассказали о нюансах возврата украденных мошенниками денег

Адвокат Данилов: вернуть украденные деньги можно при установлении личности злоумышленника

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Адвокат Кирилл Данилов рассказал россиянам, что вернуть украденные мошенником деньги можно, подав на него в суд. Однако есть нюанс: для этого необходимо установить личность злоумышленника, пишет агентство «Прайм».

Эксперт посоветовал обратиться в полицию с заявлением о преступлении, приложив необходимые документы. До этого нужно в кратчайшие сроки заблокировать карту в мобильном банковском приложении, зафиксировать факт мошенничества, сделать скриншоты переписки, абонентского номера, времени и продолжительности разговора, выписать все известные данные злоумышленника, а также запросить у банка выписку о произведенной операции.

«Обратиться с заявлением можно в любое отделение полиции. Однако в случае возбуждения уголовного дела, предварительное расследование будет производиться по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления», — объяснил Данилов.

При этом решение о возбуждении уголовного дела или об отказе принимается в срок от трех до 30 суток с момента поступления соответствующего сообщения. После вынесения приговора, если мошенник будет установлен, можно вернуть украденные деньги, предъявив гражданский иск в рамках уголовного дела, заключил Данилов.

Ранее российские банки раскрыли новую схему мошенничества со средствами клиентов. Так, злоумышленники под видом правоохранительных органов сообщают гражданам, что зафиксировали попытку списать с их счетов деньги в адрес террористических организаций, запрещенных в России. После запугивания жертвы мошенники предлагают «спасти» средства путем перевода на «безопасный» счет. На самом деле деньги уходят злоумышленникам, предупредили эксперты.

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Марина Совина
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