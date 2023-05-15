Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:11, 15 мая 2023Среда обитания

ЦБ предсказал динамику ипотеки в России

Центробанк ожидает замедления выдачи ипотеки в России
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В ближайшие месяцы обороты ипотечного рынка в России могут замедлиться. Такую динамику предсказали в Центробанке (ЦБ), пишет РИА Новости.

При этом, по данным регулятора, выдачи потребительских кредитов, наоборот, вырастут. «Рост оборотов ипотечного рынка может несколько замедлиться за счет ужесточения регуляторных мер в части резервирования кредитов с низким ПСК (полная стоимость — прим. «Ленты.ру») и установления надбавок к коэффициентам риска для кредитов с низким первоначальным взносом в зависимости от долговой нагрузки заемщика», — пояснили в ЦБ.

В Центробанке добавили, что в марте объем выдачи ипотечных кредитов достиг 569 миллиардов рублей — это выше среднемесячных значений в 2021 и 2022 годах.

Ранее Минфин не поддержал идею распространить льготную ипотеку в России на вторичное жилье. В ведомстве считают нелогичным распространять на готовое жилье меру, которая была рассчитана на поддержку интереса к новостройкам.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Эрдоган не сумел победить в первом туре президентских выборов. Сможет ли он удержать власть?
Зрители раскритиковали победу Швеции на «Евровидении» и вспомнили группу ABBA
Во Франции захотели наказать отказавшихся участвовать в ЛГБТ-акции футболистов
Российская студентка пожаловалась отцу на преследование и пропала
Сотрудники ФСБ прибыли к заминированной опоре ЛЭП в подмосковном Климовске
Россияне стали вдвое чаще привозить машины из-за рубежа
Раскрыта средняя стоимость популярных у россиян подержанных автомобилей
Оценены потери поставленного Украине западного вооружения
Сотни россиян застряли в турецком аэропорту из-за технических проблем
Популярную блогершу отказались пускать в магазин российского бренда 12 Storeez
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.