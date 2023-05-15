ЦБ предсказал динамику ипотеки в России

Центробанк ожидает замедления выдачи ипотеки в России

В ближайшие месяцы обороты ипотечного рынка в России могут замедлиться. Такую динамику предсказали в Центробанке (ЦБ), пишет РИА Новости.

При этом, по данным регулятора, выдачи потребительских кредитов, наоборот, вырастут. «Рост оборотов ипотечного рынка может несколько замедлиться за счет ужесточения регуляторных мер в части резервирования кредитов с низким ПСК (полная стоимость — прим. «Ленты.ру») и установления надбавок к коэффициентам риска для кредитов с низким первоначальным взносом в зависимости от долговой нагрузки заемщика», — пояснили в ЦБ.

В Центробанке добавили, что в марте объем выдачи ипотечных кредитов достиг 569 миллиардов рублей — это выше среднемесячных значений в 2021 и 2022 годах.

Ранее Минфин не поддержал идею распространить льготную ипотеку в России на вторичное жилье. В ведомстве считают нелогичным распространять на готовое жилье меру, которая была рассчитана на поддержку интереса к новостройкам.