Минфин высказался о распространении льготной ипотеки на вторичное жилье

Минфин не поддержал идею распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье

В Минфине не поддержали идею распространения программы льготной ипотеки на вторичное жилье и не согласились увеличить лимиты на стоимость жилья по этой программе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Что касается расширения на "вторичку" — все-таки программа нацелена на поддержку граждан, которые покупают жилье, и поддержку спроса на новостройки. Поэтому расширение на "вторичку" в этом смысле несколько нелогично», — высказался замминистра.

При этом Моисеев отметил, что положительно относится к идее поддержать жилищное кредитование с помощью рассрочки на приобретение недвижимости и за счет ссудных касс. «Все, что помогает гражданам покупать квартиры и при этом не вредит их финансовому здоровью, — это хорошо», — отметил он.

Ранее в ЦИАН выяснили, что в феврале 2023 года в России увеличилась стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья. За месяц «вторичка» подорожала в стране на 0,9 процента, до 112,5 тысячи рублей за квадратный метр.