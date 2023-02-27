В России подорожала «вторичка»

ЦИАН: в феврале 2023 года стоимость вторичного жилья в России увеличилась на 0,9 процента

В феврале 2023 года в России увеличилась стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИАН.

За месяц «вторичка» подорожала в стране на 0,9 процента, до 112,5 тысячи рублей за квадратный метр. При этом в сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель повысился на 6,3 процента. Эксперты отметили, что динамика изменения цен стала более выраженной.

«Наш базовый прогноз на квартал — продолжение стагнации цен на фоне небольшой активизации спроса, связанной и с отложенным спросом, и с перетоком из смежных сегментов», — заявили в ЦИАН. Специалисты также зафиксировали, что в сегменте вторичного жилья стал восстанавливаться объем предложения.

Ранее эксперты ЦИАН пришли к выводу, что с 2019 по 2023 год квартиры в России потеряли девять процентов площади. Так, средняя площадь вторичной квартиры в крупных городах России составила 53,5 квадратного метра. Эксперты отметили, что уменьшение размера было зафиксировано по всем типам комнатности.