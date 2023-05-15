Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:34, 15 мая 2023Из жизни

Инструктор по дайвингу поцеловал туристку под водой и попал за решетку

Дайвинг-инструктора арестовали после домогательств под водой

Фото: Jesse van Vliet / Unsplash

В Малайзии инструктора по дайвингу арестовали и посадили за решетку после попытки поцеловать под водой китайскую туристку. Об этом сообщает South China Morning Post.

24-летняя девушка обвинила дайвера в домогательствах. Туристка подала в полицию официальную жалобу перед отъездом домой. Согласно докладу суперинтенданта Арифа Абдула Разака, инцидент произошел в пятницу, 5 мая 2023 года у побережья города Семпорны в штате Сабах. 27-летний фриланс-инструктор по дайвингу приставал к своей клиентке во время погружения в море.

Рассказ о происшествии вскоре попал в социальные сети и широко разошелся среди пользователей. Текст сопровождался скриншотами переписки и фотографией девушки, которую дайвер целует под водой.

Материалы по теме:
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021

Обвиняемый инструктор был арестован у себя дома через два дня после инцидента. Ему предъявили обвинения в соответствии со статьей 354 Уголовного кодекса Малайзии за применение силы в целях оскорбления целомудрия женщины. Мужчина был заключен под стражу для допроса и следственных действий.

Министр туризма штата Сабах Кристина Лью высказалась в связи с произошедшим. Она сказала, что инцидент будет иметь негативное влияние на репутацию Малайзии как туристического направления, в то время как страна только-только начала оправляться от вызванного пандемией кризиса. Она призвала турагентов внимательнее относиться к выбору сотрудников и делать все, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Ранее сообщалось об уроженце Малайзии из Сингапура, который снял видео под юбкой пассажирки метро на глазах у полиции. Когда мужчину арестовали, выяснилось, что он сделал не меньше 142 подобных видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
Зеленский попросил еще время для начала контрнаступления
Летевший из Дубая пассажир самолета домогался бортпроводницу и пошел под суд
Турция удвоила импорт российской нефти Urals
Инструктор по дайвингу поцеловал туристку под водой и попал за решетку
Суд избрал меру пресечения мужу блогерши Блиновской по делу о неуплате налогов
Россиянам рассказали правду о несуществующем популярном диагнозе
Шестилетняя россиянка попала в реанимацию из-за ранения из пневматического ружья
Названы критерии выбора дома для аренды на лето
Малахов отреагировал на распространившуюся в сети «теорию заговора» про него
Названа достаточная сумма для покупки квартиры в российском мегаполисе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.