Инструктор по дайвингу поцеловал туристку под водой и попал за решетку

Дайвинг-инструктора арестовали после домогательств под водой

В Малайзии инструктора по дайвингу арестовали и посадили за решетку после попытки поцеловать под водой китайскую туристку. Об этом сообщает South China Morning Post.

24-летняя девушка обвинила дайвера в домогательствах. Туристка подала в полицию официальную жалобу перед отъездом домой. Согласно докладу суперинтенданта Арифа Абдула Разака, инцидент произошел в пятницу, 5 мая 2023 года у побережья города Семпорны в штате Сабах. 27-летний фриланс-инструктор по дайвингу приставал к своей клиентке во время погружения в море.

Рассказ о происшествии вскоре попал в социальные сети и широко разошелся среди пользователей. Текст сопровождался скриншотами переписки и фотографией девушки, которую дайвер целует под водой.

Обвиняемый инструктор был арестован у себя дома через два дня после инцидента. Ему предъявили обвинения в соответствии со статьей 354 Уголовного кодекса Малайзии за применение силы в целях оскорбления целомудрия женщины. Мужчина был заключен под стражу для допроса и следственных действий.

Министр туризма штата Сабах Кристина Лью высказалась в связи с произошедшим. Она сказала, что инцидент будет иметь негативное влияние на репутацию Малайзии как туристического направления, в то время как страна только-только начала оправляться от вызванного пандемией кризиса. Она призвала турагентов внимательнее относиться к выбору сотрудников и делать все, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Ранее сообщалось об уроженце Малайзии из Сингапура, который снял видео под юбкой пассажирки метро на глазах у полиции. Когда мужчину арестовали, выяснилось, что он сделал не меньше 142 подобных видео.