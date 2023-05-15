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05:36, 15 мая 2023Россия

В СПЧ предложили пересмотреть доктрину прав человека в России

Глава СПЧ Фадеев заявил, что Россия нуждается в изменении подхода к правам человека
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Совета по правам человека (СПЧ) и развитию гражданского общества Валерий Фадеев в разговоре с «Известиями» заявил, что Россия нуждается в изменении подхода к правам человека.

«К сожалению, доктрина прав человека довольно давно стала использоваться Западом для вмешательства в дела других стран. (...) Сейчас вмешательство сплошь и рядом, примеров очень много», — отметил Фадеев.

По его мнению, всеобщая декларация прав человека, которую разработали на Западе, содержит в себе идеологию автономного индивида. Этот подход не подходит России в связи с региональными особенностями, подчеркнул он.

Ранее глава СПЧ Фадеев предложил регулировать деятельность Telegram-каналов по примеру СМИ.

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Юлия Мискевич
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