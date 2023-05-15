Госдолг Италии достиг исторического максимума

ЦБ Италии: госдолг страны в марте вырос до рекордных 2,79 триллиона евро

Размер государственного долга Италии в марте вырос на 17,8 миллиарда евро по сравнению с февралем и достиг исторического максимума в 2,79 триллиона евро, следует из статистики местного центробанка.

«Новый исторический рекорд! Этот экспоненциальный рост вызывает озабоченность и тревогу, учитывая повышение ставок, связанное с новой ограничительной монетарной политикой Европейского центробанка», — приводит издание AgenPress комментарий президента Национального союза потребителей Италии Массимилиано Доны.

Он добавил, что если разделить госдолг на всех итальянцев, каждый гражданин оказался бы должен 47,4 тысячи евро, а каждая семья — более 106 тысяч евро.

Тем не менее, в своем майском экономическом прогнозе Еврокомиссия (исполнительный орган ЕС) предсказала сокращение госдолга Италии по отношению к ВВП. По итогам 2022 года суверенная задолженность составила 144,4 процента ВВП, а в 2023-м снизится до 140,4 процента, считает ЕК. Хотя снижение размера госдолга продолжится, его темпы замедлятся, отмечают аналитики.

«Учитывая явное падение цен на энергоносители, правительства должны иметь возможность поэтапно сворачивать меры поддержки и сокращать свой долг», — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Его слова приводит EUnews.

ЕК также улучшила прогноз по росту ВВП Италии в текущем году на 0,3 процента, до 1,2 процента. Комиссия также ожидает, что дефицит бюджета страны снизится до 4,5 процента ВВП за счет частичного отказа от мер поддержки населения, введенных во время недавнего роста цен на энергоносители, а также полного поэтапного отказа от ковидных ограничений.

Международное рейтинговое агентство Fitch также ожидает снижения соотношения госдолга Италии к ВВП. 15 мая агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Италии на уровне BBB, пишет РИА Новости.

«Рейтинг обеспечивается диверсифицированной экономикой с высокой добавленной стоимостью, членством в еврозоне», — прокомментировали аналитики. Однако они добавили, что экономике страны по-прежнему угрожают слабые макроэкономические и налогово-бюджетные показатели, в частности, очень высокий государственный долг и сравнительно мягкая фискальная политика.

Агентство Moody's оценивает перспективы Италии менее позитивно. В апреле его аналитики назвали Италию единственной страной, чьи облигации могут потерять рейтинг инвестиционного класса. Moody's дало оценку кредитоспособности страны на уровне Baa3 (или BBB-), притом что бумаги с рейтингом хотя бы на одну ступень ниже уже считаются опасными для инвестирования и получают статус «мусорных» (junk bonds). «Вялый экономический рост и более высокая стоимость заимствований могут еще больше ослабить финансовое положение Италии»», — заявили в Moody’s.

Они добавили, что на кредитоспособность страны влияет ход реализации важных реформ, направленных на ускорение экономического роста страны. Некоторые из преобразований страна обязана завершить к 2026 году, чтобы получить средства из Фонда восстановления ЕС. Однако в правительстве Италии в апреле заявили, что могут не успеть провести реформы в срок, и финансирование из фонда оказалось под вопросом.