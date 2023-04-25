Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:39, 25 апреля 2023Экономика

Moody’s обнаружило у Италии уникальную проблему

Moody's назвал Италию единственной страной, чьи облигации могут получить статус «мусорных»

Фото: Giorgio Cosulich / Getty Images

Аналитики Moody's назвали Италию единственной страной, чьи облигации могут потерять рейтинг инвестиционного класса, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет рейтингового агентства.

Сейчас Moody's оценивает кредитоспособность страны на уровне Baa3 (или BBB-), притом что бумаги с рейтингом хотя бы на одну ступень ниже уже считаются опасными для инвестирования и получают статус «мусорных» (junk bonds). «В настоящее время Италия является единственным суверенным государством с рейтингом Baa3 и негативным прогнозом. Вялый экономический рост и более высокая стоимость заимствований могут еще больше ослабить финансовое положение Италии»», — пишут аналитики Moody’s.

Материалы по теме:
Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
Население Китая сократилось впервые за 60 лет.Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
10 апреля 2023
В мире развернулась борьба за литий. Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
В мире развернулась борьба за литий.Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
15 апреля 2023

Столь уникальная проблема у Италии обнаружилась из-за «повышенных рисков» в связи с реализацией важных реформ, направленных на ускорение экономического роста страны, пишут аналитики. Некоторые из преобразований страна обязана завершить к 2026 году, чтобы получить средства из Фонда восстановления ЕС. Однако в правительстве Италии в апреле заявили, что могут не успеть провести реформы в срок, и финансирование из фонда оказалось под вопросом.

При этом оценка другого рейтингового агентства — S&P — является более оптимистичной. Там ожидают, что отношение госдолга Италии к ВВП снизится в 2023-2026 годах по мере ускорения экономического роста, который будет поддерживаться инвестициями ЕС, внешним спросом и стабилизацией условий торговли. Тем не менее в S&P также указали на риски, связанные со способностью Италии осуществить обещанные реформы.

S&P присвоил итальянским облигациям рейтинг на одну ступень выше, чем Moody's, — BBB со стабильным прогнозом. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты агентства Fitch Ratings.

Государственный долг Италии является одним из самых больших в Европе и превышает 145 процентов от ВВП, и вскоре страна рискует столкнуться с долговым кризисом, заявляли в январе опрошенные Financial Times экономисты. Среди негативных факторов для кредитного рейтинга страны они также назвали увеличение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
ЮАР вышла из МУС в преддверии визита Путина
Актер сериала «Реальные пацаны» умер во время операции
Вашингтон обвинили в геноциде в отношении российских журналистов
Латиноамериканские наемники показали свои позиции в зоне СВО
На бывшем заводе Nissan в России начнут выпускать автомобили Lada X-Cross
В WhatsApp появилась новая функция
Басков рассказал о трудностях при строительстве загородного дома
ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене
Москвичка сдала дочь в полицию после ссоры из-за спецоперации
Стали известны подробности встречи Месси с игроками «Барселоны»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.