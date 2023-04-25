Moody’s обнаружило у Италии уникальную проблему

Moody's назвал Италию единственной страной, чьи облигации могут получить статус «мусорных»

Аналитики Moody's назвали Италию единственной страной, чьи облигации могут потерять рейтинг инвестиционного класса, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет рейтингового агентства.

Сейчас Moody's оценивает кредитоспособность страны на уровне Baa3 (или BBB-), притом что бумаги с рейтингом хотя бы на одну ступень ниже уже считаются опасными для инвестирования и получают статус «мусорных» (junk bonds). «В настоящее время Италия является единственным суверенным государством с рейтингом Baa3 и негативным прогнозом. Вялый экономический рост и более высокая стоимость заимствований могут еще больше ослабить финансовое положение Италии»», — пишут аналитики Moody’s.

Столь уникальная проблема у Италии обнаружилась из-за «повышенных рисков» в связи с реализацией важных реформ, направленных на ускорение экономического роста страны, пишут аналитики. Некоторые из преобразований страна обязана завершить к 2026 году, чтобы получить средства из Фонда восстановления ЕС. Однако в правительстве Италии в апреле заявили, что могут не успеть провести реформы в срок, и финансирование из фонда оказалось под вопросом.

При этом оценка другого рейтингового агентства — S&P — является более оптимистичной. Там ожидают, что отношение госдолга Италии к ВВП снизится в 2023-2026 годах по мере ускорения экономического роста, который будет поддерживаться инвестициями ЕС, внешним спросом и стабилизацией условий торговли. Тем не менее в S&P также указали на риски, связанные со способностью Италии осуществить обещанные реформы.

S&P присвоил итальянским облигациям рейтинг на одну ступень выше, чем Moody's, — BBB со стабильным прогнозом. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты агентства Fitch Ratings.

Государственный долг Италии является одним из самых больших в Европе и превышает 145 процентов от ВВП, и вскоре страна рискует столкнуться с долговым кризисом, заявляли в январе опрошенные Financial Times экономисты. Среди негативных факторов для кредитного рейтинга страны они также назвали увеличение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ).