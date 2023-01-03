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22:54, 3 января 2023Экономика

Италии предсказали долговой кризис

Financial Times спрогнозировала долговой кризис в Италии из-за действий ЕЦБ

Фото: Unsplash

Италия может столкнуться с долговым кризисом, поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличивает процентные ставки и планирует приобрести меньшее число облигацией в ближайшем будущем. Об этом написала газета Financial Times.

Издание провело опрос, в котором поучаствовали десять экономистов. Девять из них назвали Италию страной еврозоны, которая больше всех рискует испытать некоррелированное падение на рынках государственных облигаций. Кроме того, Италию назвали слабейшим государством еврозоны.

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Автор статьи отметил, что итальянское правительство премьер-министра Джорджи Мелони стремится сократить бюджетный дефицит страны с 5,6 процента ВВП до 4,5 процента в 2023 году, а в 2024 году — до трех процентов. Однако государственный долг Италии является одним из самых больших в Европе и превышает 145 процентов от ВВП.

Ведущий экономист итальянского банка UniCredit Марко Валли добавил, что «более высокие потребности страны в рефинансировании долга» и «потенциально сложные» политические обстоятельства усугубляют положение Италии на рынках облигаций.

Мелони раскритиковала планы ЕЦБ продолжать повышать ставки. «Было бы полезно, если бы ЕЦБ хорошо справлялся со своей коммуникацией, <...> иначе он рискует вызвать если не панику, то колебания на рынке, которые сведут на нет усилия, предпринимаемые правительствами», — подчеркнула она.

Ранее в Италии предупредили о росте цен на газ. С таким прогнозом выступил президент Управления по энергетике, сетям и окружающей среды страны Стефано Бессегини.

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Марина Совина
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