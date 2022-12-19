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22:35, 19 декабря 2022Экономика

В Италии предупредили о росте цен на газ

Глава регулятора Италии Бессегини спрогнозировал рост цен на газ

Фото: Unsplash

Президент Управления по энергетике, сетям и окружающей среды (независимого органа, ответственного за надзор над энергетическим рынком, поставками газа, водоснабжением и утилизацией отходов) Стефано Бессегини заявил, что начало зимы повлечет за собой подорожание газа. Его слова приводит агентство АНСА.

Бессигини спрогнозировал, что стоимость электроэнергии не подорожает, поскольку в текущем квартале наблюдались «относительно низкие, средние» показатели. Однако он предупредил о росте цен на голубое топливо.

«Что касается газа, то начало зимнего сезона, безусловно, приведет к росту цен. Через 15 дней произойдет формирование стоимости», — подчеркнул глава регулятора Италии.

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Чиновник также прокомментировал потолок цен на российский газ, которые установили министры энергетики Евросоюза в размере 180 евро. Он посчитал этот показатель высоким по сравнению с производственным.

«Конечно, речь идет о более низкой стоимости, чем та, с которой начиналось обсуждение. Найти баланс было нелегко», — заключил Бессегини.

Ранее Кремль отреагировал на решение Евросоюза установить потолок цен на газ. Официальный представитель администрации Дмитрий Песков назвал эти меры недопустимыми. «Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы», — отметил он.

19 декабря агентство Reuters заявило, что страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ. Ограничения установили на уровне 180 евро. Предполагается, что потолок цен на газ первое время не будет распространяться на внебиржевые сделки.

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Марина Совина
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