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19:46, 15 мая 2023Силовые структуры

Правоохранители начали разыскивать домогавшегося семилетней россиянки мужчину

В Красноярске разыскивают мужчину, домогавшегося семилетней девочки в сквере на лавочке

Изображение: ГСУ СК России по Красноярскому краю

В Красноярске разыскивают мужчину, домогавшегося семилетней девочки. Об этом Ленте.ру сообщили в главном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, днем 20 февраля школьница возвращалась домой по бульвару Солнечный. Она была в гостях у одноклассницы. Девочка решила поиграть в телефон и села на лавочку в сквере. Тогда к ней подошел неизвестный мужчина, посадил на колени и совершил действия сексуального характера. Тогда потерпевшая встала и убежала домой.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Следователям удалось составить словесный портрет подозреваемого.

Ранее стало известно, что житель Астрахани за 12 лет 225 раз надругался над несовершеннолетней падчерицей.

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Екатерина Власова
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