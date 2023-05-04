Россиянина осудили на 22 года за 12 лет сексуального насилия над падчерицей

Житель Астрахани за 12 лет 225 раз надругался над несовершеннолетней падчерицей

Жителя Астрахани, в течение 12 лет насиловавшего несовершеннолетнюю падчерицу, осудили на 22 года; он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В деле 225 эпизодов изнасилований и сексуального насилия в отношении девочки. По данным следствия, впервые педофил начал приставать к падчерице, когда ей исполнилось шесть лет. С марта 2009 года по август 2021 года он неоднократно домогался девочки и насиловал ее.

Мать потерпевшей, узнав об этом, сообщила в правоохранительные органы. Насильника задержали.

В апреле Верховный суд России утвердил пожизненный приговор педофилу Вадиму Белякову, убившему и изнасиловавшему вместе с другом Денисом Герасимовым пятилетнюю девочку в Костроме.