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19:25, 4 мая 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 22 года за 12 лет сексуального насилия над падчерицей

Житель Астрахани за 12 лет 225 раз надругался над несовершеннолетней падчерицей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Жителя Астрахани, в течение 12 лет насиловавшего несовершеннолетнюю падчерицу, осудили на 22 года; он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В деле 225 эпизодов изнасилований и сексуального насилия в отношении девочки. По данным следствия, впервые педофил начал приставать к падчерице, когда ей исполнилось шесть лет. С марта 2009 года по август 2021 года он неоднократно домогался девочки и насиловал ее.

Мать потерпевшей, узнав об этом, сообщила в правоохранительные органы. Насильника задержали.

В апреле Верховный суд России утвердил пожизненный приговор педофилу Вадиму Белякову, убившему и изнасиловавшему вместе с другом Денисом Герасимовым пятилетнюю девочку в Костроме.

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Елизавета Новикова
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