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10:30, 15 мая 2023Культура

Дольф Лундгрен вспомнил несостоявшуюся драку с Сильвестром Сталлоне

Дольф Лундгрен рассказал, что однажды чуть не подрался с Сильвестром Сталлоне

Фото: Kiyoshi Ota / Getty Images

Голливудский актер, звезда фильмов «Рокки-4» и «Универсальный солдат» Дольф Лундгрен вспомнил, как чуть не ударил своего коллегу, американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне во время съемок фильма «Неудержимые». Его цитирует NME.

По словам актера, Сталлоне был с ним «очень суров» в одной из сцен фильма, кричал на него перед всей съемочной группой и заставил сделать около 20 дублей. Лундгрен отметил, что тогда после обеденного перерыва позвонил жене, чтобы высказаться. «По сути, я просто сказал ей: "Если он скажет еще хоть слово, я вырублю его"», — поделился актер.

Однако драка не состоялась, поскольку Сталлоне подошел к коллеге, чтобы извиниться за свои действия. Лундгрен признался, что у них было несколько «стычек» за эти годы. «Но что я могу сказать, он сумасшедший итальянец. Я думаю, он знает, что я всегда уважал и любил его, и я думаю, именно поэтому мы до сих пор друзья», — заключил артист.

Ранее стало известно, что Сильвестр Сталлоне станет участником реалити-шоу, посвященного его семье.

Первая лента «Неудержимые» вышла на экраны в 2010 году. Картина сразу приобрела популярность, так как в ней снялись ведущие голливудские актеры боевиков — Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Микки Рурк и Дольф Лундгрен. Сюжет франшизы строится вокруг элитной группы наемников, выполняющих различные задания и спецоперации.

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Варвара Кошечкина
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