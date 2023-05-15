Психологи помогут московским школьникам сдать ЕГЭ

Вице-мэр Ракова: Москва и общество «Знание» психологически помогут детям перед ЕГЭ

В Москве в понедельник, 15 мая, пройдет первая из четырех общегородских лекций психологов для московских одиннадцатиклассников перед ЕГЭ. Она начнется в 17:00 на площадке «Известия HALL», проведет лекцию Михаил Лабковский — психолог с 40-летним стажем, а ведущим станет популярный блогер Артем Пименов, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такие лекции впервые организовали в Москве, чтобы поддержать выпускников перед экзаменами, помочь им настроиться на успех и справиться со стрессом.

Через 11 дней 68 тысяч столичных одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ. В этом году мы дали детям много новых возможностей для подготовки, однако знания на экзамене — не единственный фактор успеха. Поэтому мы запустили уникальную программу психологической подготовки московских выпускников перед сдачей ЕГЭ. Она направлена на то, чтобы помочь им правильно настроиться на сложный жизненный период, снять тревоги, стресс и постараться сдать экзамены без лишних волнений Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что организовать такую психологическую поддержку попросили сами школьники. Ранее в 2023 году в Москве уже создали специальный контент от психологов для «Московской электронной школы».

«А сегодня совместно с московским отделением всероссийского общества "Знание" мы запускаем ключевой элемент этой программы — цикл лекций известных психологов. Это первый в своем роде формат. Чтобы ребята могли не просто слушать выступления, но и получить больше удовольствия и эмоций, мы пригласили на лекции популярных у подростков блогеров, артистов и шоуменов. Мы надеемся, что лекции дадут ребятам не только правильный настрой перед экзаменами, но и знания, которые они смогут применять в своей дальнейшей жизни, уже не связанной с экзаменами», — рассказала вице-мэр.

Как отметил ректор НИУ ВШЭ, председатель Московского городского регионального отделения Российского общества «Знание» Никита Анисимов, в будущем лекции необходимо распространить и на другие регионы России.

«На мой взгляд, этот опыт должен быть масштабирован и на другие регионы, чтобы российские учащиеся могли пережить этот непростой для себя период без ущерба для своего ментального здоровья. Российское общество "Знание" со своей стороны готово продолжать оказывать проекту любое содействие везде, где мы представлены», — сказал Анисимов.

Программу психологической подготовки одиннадцатиклассников перед сдачей ЕГЭ и лекции психологов организовали в этом году в рамках пилотного формата обучения в московских школах с акцентом на подготовку к ЕГЭ.

В этом учебном году мы помогли московским одиннадцатиклассникам сделать упор на подготовку к ЕГЭ и целиком перестроили обучение в подавляющем большинстве школ, — отметила вице-мэр Ракова. — До февраля дети закончили основные предметы и начали посещать специальные практикумы только по тем предметам, которые нужны им для сдачи ЕГЭ. Так получилось снизить учебную нагрузку, и ребята смогли уделить больше времени по важным для них предметам в школе Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Она подчеркнула, что впервые у детей появилась возможность написать пробные экзамены по всем предметам, которые не повлияли на оценки. Они прошли дважды, чтобы дети могли понять свою подготовку в динамике.

«Лекции психологов завершают наш пилотный формат обучения в этом учебном году. Начать такие изменения мы смогли только благодаря большому труду и колоссальной поддержке директоров, учителей и родителей. И я благодарна за вклад каждого педагога, директора школы за то, что этот проект стал возможен, родителям — за ежедневную поддержку своих выпускников. Эффективность и перспективы такого подхода мы сможем проанализировать вместе уже по результатам экзаменов», — добавила Ракова.

Персональное приглашение на лекции было отправлено каждому московскому одиннадцатикласснику. Участие для детей бесплатное, однако количество мест на площадках ограниченно. Посмотреть онлайн-трансляции лекций смогут все желающие на портале «Школа. Москва», в группе Департамента образования и науки Москвы «ВКонтакте», в группах «ВКонтакте» и «Одноклассники» телеканала Москва 24, а также на YouTube-канале просветительского проекта «Мослекторий».