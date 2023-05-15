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12:10, 15 мая 2023Россия

Стало известно о восьми ударах ВСУ по приграничному российскому поселку

Курский губернатор Старовойт сообщил о восьми ударах по поселку Краснооктябрьский

Фото: Reuters

Утром в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области зафиксировано восемь прилетов со стороны Украины. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Выбито окно в местном фельдшерско-акушерском пункте и стекла в одном из домовладений. Никто из жителей не пострадал», — написал он.

Ранее 15 мая стало известно об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты Локоть и Красный Пахарь Куркой области. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, но около 600 человек остались без электричества, уточнял Старовойт.

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Евгения Куликова
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