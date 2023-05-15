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09:53, 15 мая 2023Россия

Названы последствия обстрела приграничного российского региона со стороны ВСУ

Глава Курской области Старовойт: около 600 человек остались без света из-за обстрела

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Около 600 человек остались без электричества в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Рыльского района Курской области. Такие последствия назвал губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Об атаке на населенные пункты Локоть и Красный Пахарь стало известно утром 15 мая. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, уточнял глава региона.

Курская область регулярно попадает под обстрелы. Так 12 мая Старовойт сообщал, что со стороны Украины был атакован поселок Теткино. Снарядами повредило фасады и заборы в трех домах, выбило окна. Данных о пострадавших не поступало.

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Евгения Куликова
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