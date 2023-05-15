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08:47, 15 мая 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле населенных пунктов Локоть и Красный Пахарь

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, под обстрел со стороны Украины попали населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. В результате никто не пострадал.

Из-за атаки ВСУ без света оказались около 600 жителей российского региона, так как взрывами была повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам.

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12 мая Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино в Курской области. В результате оказались повреждены фасады и заборы в трех домах, также там выбиты окна.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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