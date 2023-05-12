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19:14, 12 мая 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино со стороны Украины

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его данным, в результате украинской атаки оказались повреждены фасады и заборы в трех домах, также там выбиты окна. Пострадавших нет, из-за обстрела в районе частично нарушено электроснабжение.

«В настоящее время ведутся восстановительные работы. Обязательно окажем помощь жителям поселка в проведении ремонта», — написал губернатор.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Днем ранее, 11 мая, Старовойт обратился к жителям по поводу дронов — он заявил, что число попыток атак беспилотников увеличится, в связи с чем местным надо быть бдительными.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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