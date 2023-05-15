Глава DC Джеймс Ганн рассказал о характере нового Супермена

Глава DC Джеймс Ганн рассказал, что новый Супермен будет более эмоциональным

Глава DC Studios Джеймс Ганн поделился подробностями фильма «Супермен. Наследие», раскрыв детали характера главного героя, в беседе с порталом Gizmodo.

По словам режиссера, в новой картине он хочет показать эмоциональность Супермена. «Я не могу сказать, что ищу какие-то конкретные эмоции, которые хочу показать в "Супермене", но я не хочу, чтобы это получилось безэмоционально. Я не хочу отрицать то, что мы — люди, эмоциональные существа, и Супермен такой же», — поделился глава DC Studios.

О том, что Ганн выступит режиссером фильма «Супермен. Наследие» стало известно в марте. Кинематографист отметил, что изначально не был уверен в том, что займется созданием проекта.