Глава DC Джеймс Ганн выступит режиссером фильма «Супермен. Наследие»

Глава студии DC Джеймс Ганн выступит режиссером фильма «Супермен. Наследие»

Глава DC Studios Джеймс Ганн объявил о том, что выступит в качестве режиссера в новом фильме «Супермен. Наследие». Об этом он сообщил в своих социальных сетях, передает The Hollywood Reporter.

Кинематографист отметил, что изначально не был уверен в том, что займется созданием проекта.

«Даже если я что-то пишу, это не означает, что я чувствую уверенность, визуально и эмоционально, в том, чтобы потратить более двух лет на режиссуру, особенно подобных масштабов. Но, если коротко, мне нравится этот сценарий, и я невероятно взволнован тем, что мы начинаем такое путешествие», — написал Ганн.

До этого режиссер объявил о том, что написал сценарий к проекту, дата премьеры которого назначена на 11 июля 2025 года. Подробности сюжета предстоящей ленты не раскрываются, однако известно, что роль главного героя не будет исполнять британский актер Генри Кевилл, ранее игравший Супермена в фильмах DC.

По словам Ганна, главный персонаж в картине «Супермен. Наследие» будет моложе 40 лет.

Ранее глава DC Studios объяснил отсутствие Генри Кавилла в новом фильме о Супермене. Ганн подчеркнул, что в соглашении с актером изначально ничего не говорилось о сиквелах.