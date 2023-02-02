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06:24, 2 февраля 2023Культура

Джеймс Ганн объяснил отсутствие Генри Кавилла в новом фильме о Супермене

Глава DC Studios Джеймс Ганн объяснил отсутствие Генри Кавилла в новом фильме о Супермене
Джеймс Ганн

Джеймс Ганн . Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Глава DC Studios Джеймс Ганн объяснил отсутствие британского актера Генри Кавилла в новом фильме о Супермене. Об этом сообщает Screen Rant.

Ганн подчеркнул, что в соглашении с актером изначально ничего не говорилось о сиквелах. «Важно сказать, что Генри Кавилла не увольняли. Его просто не наняли на роль Супермена в новом фильме. У него никогда не было контракта на еще один фильм», — сказал он.

Ранее Кавилл сообщил, что не вернется к роли Супермена в киновселенной DC. Артист заявил, что встречался с новыми руководителями киностудии DC, которые объявили ему о том, что роль героя исполнит другой актер. «После того как студия подтвердила мое возвращение к роли в октябре, до смены руководства, эта новость не самая простая, но такова жизнь», — сказал он.

В октябре стало известно о том, что Кавилл покинет сериал «Ведьмак». Уточнялось, что роль Геральта перейдет к актеру Лиаму Хемсворту. Одной из возможных причин ухода Кавилла называли его несогласие с тем, что киноадаптация не соответствовует сюжету книг.

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Марина Совина
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