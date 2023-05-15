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01:20, 15 мая 2023Мир

Анонсировано обращение Эрдогана к избирателям

CNN Türk: президент Турции Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям в Анкаре
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям в Анкаре. Об этом сообщает CNN Türk.

«В ближайшее время президент Эрдоган обратится к избирателям с балкона штаба правящей Партии справедливости и развития, балкон уже готовят для выступления Эрдогана», — передал телеканал.

Ранее сообщалось, что Эрдоган сохранил лидерство на выборах главы государства после подсчета свыше 95 процентов голосов.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Кроме того, в Турции выбирали 600 депутатов парламента.

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