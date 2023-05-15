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06:30, 15 мая 2023Наука и техника

Обнаружен самый сильный взрыв во Вселенной

MNRAS: обнаружен самый сильный и долгий взрыв во Вселенной

Изображение: John A. Paice, johnapaice.com

Ученые Университета Саутгемптона (Великобритания) обнаружили самый сильный из когда-либо наблюдавшихся космических взрывов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Феномен, известный как AT2021lwx, длится уже более трех лет. Он в 10 раз ярче любой известной сверхновой и в три раза ярче события приливного разрушения звезды. Обнаруженный взрыв произошел на расстоянии пути светового луча, равном 8 миллиардам световых лет, что соответствует возрасту Вселенной около 6 миллиардов лет.

Исследователи предполагают, что причиной взрыва является разрушение огромного облака газа черной дырой. В этом случае часть облака была поглощена, а ударные волны прошли сквозь остатки и пыльное кольцо, окружающее черную дыру.

В 2022 году астрономы стали свидетелями самого яркого взрыва за всю историю наблюдений — гамма-всплеска GRB 221009A. Хотя он был ярче, чем AT2021lwx, этот взрыв длился меньше, а значит, общая энергия, высвобождаемая при взрыве AT2021lwx, намного больше. Единственным, что может сравниться с наблюдавшимся взрывом по силе и яркости, являются квазары — активные галактические ядра в ранней Вселенной.

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Александр Еникеев
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