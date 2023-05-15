В США усомнились в необходимости расследовать связи Трампа с Россией

Спецпрокурор Дарем: ФБР не стоило расследовать связи экс-президента США Трампа с Россией

Спецпрокурор США Джон Дарем прокомментировал итоги расследования о возможных связях американского экс-президента Дональда Трампа с Россией, начатого в 2019 году. Его слова приводит Reuters.

Дарем усомнился в необходимости расследовать связи Трампа с Россией и заявил, что ФБР не стоило этим заниматься. У ведомства не было достаточных оснований для начала слежки в 2016 году за избирательным штабом политика.

Спецпрокурор добавил, что в процессе расследования следователи уделили слишком много внимания данным, которые предоставили политические конкуренты Трампа. Доклад Дарема опубликуют в ближайшее время.

Ранее Трамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с Россией. Подобные обвинения в свой адрес он назвал «величайшим политическим преступлением в американской истории». «Никаких сокращений!» — подчеркнул он.

В апреле 2019 года специальный прокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором утверждается, что Москва вмешивалась в американский избирательный процесс. Однако подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

