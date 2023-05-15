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12:53, 15 мая 2023Культура

Мошенники воссоздали голос Камбербэтча и почти обманули кинокомпанию

Мошенники воссоздали голос Камбербэтча и почти заключили сделку с кинокомпанией
Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч. Фото: Hannah McKay / Reuters

Мошенники использовали голос актера Бенедикта Камбербэтча, созданный искусственным интеллектом (ИИ), чтобы обмануть компанию по производству фильмов. Об этом сообщает Daily Mail.

В кинокомпанию Peabody Films поступил звонок от человека, который представился звездой «Мстителей», при этом голос звонившего был такой же, как у актера. «Созданный искусственным интеллектом голос Камбербэтча был на 100 процентов его голосом», — рассказал сценарист и режиссер Боб Уильям.

Однако когда псевдо-Камбербэтч и его агент отказались от личной встречи, представители кинокомпании поняли, что чуть не стали жертвами мошенников, и это помогло им избежать потери денег. «Мы были шокированы и разочарованы, узнав, что стали жертвой ИИ, выдавшего себя за известного актера», — заключил Уильям.

Ранее Камбербэтч проиграл принцу Гарри звание самого сексуального рыжего мужчины.

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Варвара Кошечкина
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