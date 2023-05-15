Во Франции прокомментировали поставки оружия Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию с поставками оружия Вооруженным силам Украине (ВСУ). Об этом он высказался в эфире телеканала TF1.
Макрон заявил, что Франция не поставляет Украине оружие, позволяющее ей атаковать Россию. Он подчеркнул, что стратегией страны является продолжение помощи Киеву.
«Стратегия Франции проста: продолжать помогать Украине выстоять и организовать, когда придет момент, контрнаступление, чтобы вернуть все стороны за стол переговоров на выбранных ей условиях, выстроить устойчивый мир для нее», — заключил он.
Ранее Макрон назвал срок обучения пилотов ВСУ во Франции. По его словам, Париж готов приступить к этому в данный момент. «Сегодня обучение и ремонт уже поставленных вооружений — основные задачи», — отметил французский лидер.