Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:28, 15 мая 2023Россия

Во Франции прокомментировали поставки оружия Украине

Макрон: Франция не поставляет Украине позволяющее атаковать Россию оружие
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию с поставками оружия Вооруженным силам Украине (ВСУ). Об этом он высказался в эфире телеканала TF1.

Макрон заявил, что Франция не поставляет Украине оружие, позволяющее ей атаковать Россию. Он подчеркнул, что стратегией страны является продолжение помощи Киеву.

«Стратегия Франции проста: продолжать помогать Украине выстоять и организовать, когда придет момент, контрнаступление, чтобы вернуть все стороны за стол переговоров на выбранных ей условиях, выстроить устойчивый мир для нее», — заключил он.

Ранее Макрон назвал срок обучения пилотов ВСУ во Франции. По его словам, Париж готов приступить к этому в данный момент. «Сегодня обучение и ремонт уже поставленных вооружений — основные задачи», — отметил французский лидер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США высказались о поставках Украине ракет большой дальности
Квартиросъемщики украли у москвича две тонны книг на два миллиона рублей
Небензя оценил подвижки в выполнении российской части зерновой сделки
Бывшая жена Ченнинга Татума рассказала о проблемах с психическим здоровьем
Во Франции прокомментировали поставки оружия Украине
Польша объяснила причину отказа выслать посла России из страны
В МИД РФ ответили на заявление Макрона о проигрыше России в конфликте на Украине
США введут санкции против военно-технического сотрудничества России и Ирана
Макрон назвал срок обучения пилотов ВСУ во Франции
45-летний мужчина избил прохожего ручным питоном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.