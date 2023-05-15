Макрон заявил о возможности начать обучение пилотов ВСУ французскими военными сейчас

Президент Эммануэль Макрон рассказал, когда страна может начать обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они высказался в эфире телеканала TF1.

Макрон назвал срок обучения пилотов ВСУ во Франции и заявил о возможности начать его в данный момент. При этом он не подтвердил готовность Парижа поставлять Украине военные самолеты и назвал этот вопрос «теоретическими разговорами».

«Сегодня обучение и ремонт уже поставленных вооружений — основные задачи. Франция будет продолжать поставлять Украине боеприпасы и осуществлять ремонт уже поставленных вооружений», — заключил он.

Ранее из совместного заявления Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского стало известно, что Франция в ближайшие недели обучит ряд украинских батальонов и оснастит их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC. Макрон также заявил о намерении Франции сосредоточить усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины, «чтобы защитить ее население от российских ударов».

