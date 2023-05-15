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06:56, 15 мая 2023Мир

Франция в ближайшие недели оснастит ВСУ танками и бронемашинами. Что еще пообещал Макрон Зеленскому?

Франция в ближайшие недели оснастит ВСУ десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Франция в ближайшие недели обучит несколько украинских батальонов и оснастит их десятками бронемашин и колесными танками AMX-10RC. Об этом говорится в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского, опубликованном Елисейским дворцом.

Отмечается, что политики считают необходимым усиление коллективного давления на Москву посредством дальнейших санкционных ограничений, «чтобы ослабить способность России продолжать свою незаконную агрессивную войну».

Также Макрон заявил, что Франция намерена сосредоточить усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины, «чтобы защитить ее население от российских ударов».

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Санкционное давление на Россию

Кроме того, в совместном заявлении по итогам встречи в Париже Макрон и Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию. Лидеры Украины и Франции также выступили за более жесткий контроль за исполнением введенных ограничений в отношении России.

Франция и Украина согласны с необходимостью активизировать усилия для обеспечения эффективного осуществления санкций, а также для предотвращения и пресечения обхода санкций через третьи страны

Елисейский дворец

Зеленский и Макрон также призвали другие страны поддержать их усилия «по привлечению к ответственности за преступление агрессии», чтобы «придать максимальную международную легитимность» продвигаемой ими инициативе по созданию спецтрибунала.

Макрон заявил о проигрыше России в конфликте

Накануне встречи с Зеленским Макрон заявил, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» в конфликте на Украине.

По словам французского лидера, на проигрыш Москвы указывают ее зависимость от КНР, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению Макрона, Россия превращается в вассальное государство Китая.

В ходе беседы с изданием политик призвал Европу помочь Украине «подготовить переговоры, которые неизбежно должны начаться». При этом французский президент указал на необходимость избежать конфронтации с Россией.

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Встреча Макрона и Зеленского

Зеленский прибыл в Париж вечером 14 мая. Анонсируя встречу с Макроном, он сообщил, что обсудит с французским коллегой «важнейшие пункты двусторонних отношений».

Париж. С каждым визитом оборонительные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Согласно коммюнике Елисейского дворца, лидеры встретились, чтобы обсудить «срочные военные и гуманитарные потребности» Киева и поддержку, которую Франция продолжает оказывать Украине. Это первый визит Зеленского во Францию с начала специальной военной операции России на Украине.

Марина Совина
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