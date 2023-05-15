Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:03, 15 мая 2023Наука и техника

Чувство голода связали с замедлением старения

Science: чувство голода замедляло старение у мух

Фото: Pixabay

Ученые Мичиганского университета показали, что самого чувства голода может быть достаточно для замедления старения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

В ходе эксперимента ученые вызвали голод у мух, снижая в пище долю аминокислот с разветвленными боковыми цепями (BCAA). Эти насекомые предпочитали дрожжи сахару, что является показателем чувства голода, и жили значительно дольше, чем мухи, которые употребляли пищу с высоким содержанием BCAA.

Исследователи также активировали нейроны, связанные с чувством голода у мух, с помощью красного света, используя подход, называемый оптогенетикой. Эти насекомые потребляли в два раза больше пищи, чем мухи, не подвергавшиеся световому раздражителю. Кроме того, эти мухи также жили значительно дольше.

Хотя авторы подчеркивают, что следует проявлять осторожность, экстраполируя результаты исследования на людей, существуют основания полагать, что подобные механизмы, связанные с голодом и продолжительностью жизни, существуют и у других видов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Эрдоган не сумел победить в первом туре президентских выборов. Сможет ли он удержать власть?
Названы отражающиеся на состоянии кожи и волос болезни
В Ленобласти трое школьников отравились лекарством в гостях и попали в больницу
В Гагаузии назвали лидирующего кандидата на выборах главы автономии
Дольф Лундгрен вспомнил несостоявшуюся драку с Сильвестром Сталлоне
Российский ребенок отравился алкоголем на прогулке с отцом и попал в реанимацию
На месте удара в Луганске нашли обломки иностранной ракеты
Россия отменила визовый режим для грузин
Российский суд арестовал мужчину за попытку сжечь бомбардировщик Су-24
Пушилин заявил о появлении новой техники НАТО под Артемовском
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.