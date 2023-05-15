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16:00, 15 мая 2023Силовые структуры

В Москве задержали мужчину за изнасилование 18-летней девушки в овраге

В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего 18-летнюю девушку и попросившего прощения

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержали 28-летнего мужчину, изнасиловавшего 18-летнюю девушку и попросившего у нее прощения. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Сейчас его доставили на допрос к следователям. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и пункту «б» части 2 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

В ночь на воскресенье девушка возвращалась домой из закусочной, в которой работала. Потерпевшая шла пешком от автобусной остановки на Варшавском шоссе до Нагорной улицы. По пути она заметила, что неизвестный в капюшоне преследует ее. Он схватил жертву, столкнул в овраг реки Коршуниха и изнасиловал.

Отмечается, что после этого фигурант помог девушке встать, подвел к ручью, умыл и попросил прощения. Далее нападавший помог жертве подняться из оврага и сбежал. Потерпевшая сообщила приметы насильника.

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Екатерина Власова
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