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11:41, 15 мая 2023Силовые структуры

В Москве неизвестный изнасиловал в овраге 18-летнюю девушку и попросил прощения

В Москве мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку в овраге, извинился перед ней и сбежал

Фото: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock / Otodom

В Москве неизвестный изнасиловал 18-летнюю девушку в овраге и попросил прощения. Об этом сообщает MK.RU.

В ночь на воскресенье девушка возвращалась домой из закусочной, в которой работала. Потерпевшая шла пешком от автобусной остановки на Варшавском шоссе до Нагорной улицы. По пути она заметила, что неизвестный в капюшоне преследует ее. Он схватил жертву, столкнул в овраг реки Коршуниха и изнасиловал.

Отмечается, что после этого фигурант помог девушке встать, подвел к ручью, умыл и попросил прощения. Дальше нападавший помог жертве подняться из оврага и сбежал. Потерпевшая сообщила приметы насильника. Его разыскивают.

Ранее стало известно, что в Петербурге полиция ищет мужчину со шрамом на голове, изнасиловавшего 20-летнюю девушку.

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Екатерина Власова
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