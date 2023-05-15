В Москве неизвестный изнасиловал в овраге 18-летнюю девушку и попросил прощения

В Москве мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку в овраге, извинился перед ней и сбежал

В Москве неизвестный изнасиловал 18-летнюю девушку в овраге и попросил прощения. Об этом сообщает MK.RU.

В ночь на воскресенье девушка возвращалась домой из закусочной, в которой работала. Потерпевшая шла пешком от автобусной остановки на Варшавском шоссе до Нагорной улицы. По пути она заметила, что неизвестный в капюшоне преследует ее. Он схватил жертву, столкнул в овраг реки Коршуниха и изнасиловал.

Отмечается, что после этого фигурант помог девушке встать, подвел к ручью, умыл и попросил прощения. Дальше нападавший помог жертве подняться из оврага и сбежал. Потерпевшая сообщила приметы насильника. Его разыскивают.

Ранее стало известно, что в Петербурге полиция ищет мужчину со шрамом на голове, изнасиловавшего 20-летнюю девушку.

