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16:19, 28 апреля 2023Силовые структуры

Мужчина со шрамом на голове изнасиловал 20-летнюю россиянку

В Петербурге полиция ищет мужчину со шрамом, изнасиловавшего 20-летнюю туристку из Москвы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Петербурге полиция ищет мужчину со шрамом на голове, изнасиловавшего 20-летнюю девушку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, потерпевшая приехала в северную столицу из Москвы. Ночью 27 апреля около кафе на канале Грибоедова она познакомилась с мужчиной. Он предложил девушке покататься по ночному городу. Фигурант отвез россиянку на залив в районе железнодорожной станции Бронка и надругался над ней.

Туристка обратилась в полицию. Она смогла запомнить, как выглядел насильник: у него были борода, короткая стрижка и шрам от уха до затылка. Одет он был в черный костюм. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Выборгском районе Петербурга задержали 14-летнего иностранца, подозреваемого в изнасиловании 45-летней женщины.

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Екатерина Власова
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