Подростка-иностранца задержали за изнасилование жительницы Петербурга

В Петербурге 14-летний подросток из Казахстана изнасиловал 45-летнюю женщину в ее квартире

В Выборгском районе Петербурга задержали 14-летнего иностранца, подозреваемого в изнасиловании 45-летней женщины. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, 20 апреля юный гражданин Казахстана вломился в квартиру жительницы одного из домов на Ярославском проспекте и надругался над ней. Спустя пять дней он вновь вернулся и стал ломиться в дверь, однако женщина позвонила в полицию.

Подростка задержали и возбудили в отношении него дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Несовершеннолетнего опросили и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку пасынка в квартире бывшей жены.