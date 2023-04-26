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11:26, 26 апреля 2023Силовые структуры

Подростка-иностранца задержали за изнасилование жительницы Петербурга

В Петербурге 14-летний подросток из Казахстана изнасиловал 45-летнюю женщину в ее квартире

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Выборгском районе Петербурга задержали 14-летнего иностранца, подозреваемого в изнасиловании 45-летней женщины. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, 20 апреля юный гражданин Казахстана вломился в квартиру жительницы одного из домов на Ярославском проспекте и надругался над ней. Спустя пять дней он вновь вернулся и стал ломиться в дверь, однако женщина позвонила в полицию.

Подростка задержали и возбудили в отношении него дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Несовершеннолетнего опросили и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку пасынка в квартире бывшей жены.

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Елизавета Новикова
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