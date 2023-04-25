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19:19, 25 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал 17-летнюю девушку пасынка в квартире бывшей жены

В Подмосковье мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку пасынка в квартире бывшей жены

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Подмосковье задержали местного жителя, которого 17-летняя россиянка обвинила в изнасиловании. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 22 апреля мужчина приехал в дом бывшей жены, где с ней проживают двое маленьких детей и старший сын со своей девушкой, чтобы помочь с чисткой забившегося фильтра для воды. Вечером женщина предложила экс-супругу выпить и остаться, следующие два дня мужчина провел в гостях. Утром 24 апреля во время сборов на работу он зашел к пасынку в комнату и увидел там его обнаженную девушку. Угрожая кухонным ножом, мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю и уехал. Девушка написала заявление в полицию, мужчина вину признал.

Ранее сообщалось, что на Урале суд дал восемь лет мужчине за похищение и изнасилование подруги после расставания.

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Илона Палей
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