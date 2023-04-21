Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:44, 21 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин похитил и изнасиловал решившую расстаться с ним подругу

На Урале суд дал восемь лет мужчине за похищение и изнасилование подруги после расставания

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Свердловской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 32-летнего местного жителя за ряд особо тяжких преступлений в отношении женщины. Об этом в пятницу, 21 апреля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре.

Россиянин признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья»), пункту «в» части 2 статьи 166 («Угон автомобиля, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья») и пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, потерпевшая после развода с мужем стала встречаться с фигурантом. Он сделал ей предложение, но женщина не хотела так рано снова вступать в брак. 3 апреля 2022 года она решила порвать с осужденным. Они встретились в салоне припаркованного вблизи Дворца культуры городского округа Ревда автомобиля. Мужчина переместил жертву с водительского сидения, занял его и угнал транспорт. Отмечается, что он изнасиловал женщину и угрожал расправой.

Осужденный признал вину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Мужчина отправился в отпуск и разбогател
В российском регионе перевернулся автобус с пассажирами
ЦСКА вырвался вперед в финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
Песков предупредил об опасности санкций против России для мировой экономики
Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Отец Киркорова пообещал поддержать сына в скандале с проверкой на гей-пропаганду
В Польше заявили о шаге к единому государству с Украиной
Пекин предупредил о последствиях вмешательства в отношения Китая с Россией
Генсек НАТО сделал прогноз о контрнаступлении Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.