Россиянин похитил и изнасиловал решившую расстаться с ним подругу

На Урале суд дал восемь лет мужчине за похищение и изнасилование подруги после расставания

В Свердловской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 32-летнего местного жителя за ряд особо тяжких преступлений в отношении женщины. Об этом в пятницу, 21 апреля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре.

Россиянин признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья»), пункту «в» части 2 статьи 166 («Угон автомобиля, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья») и пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, потерпевшая после развода с мужем стала встречаться с фигурантом. Он сделал ей предложение, но женщина не хотела так рано снова вступать в брак. 3 апреля 2022 года она решила порвать с осужденным. Они встретились в салоне припаркованного вблизи Дворца культуры городского округа Ревда автомобиля. Мужчина переместил жертву с водительского сидения, занял его и угнал транспорт. Отмечается, что он изнасиловал женщину и угрожал расправой.

Осужденный признал вину.