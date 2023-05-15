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08:44, 15 мая 2023Россия

Россиянка защитила питомца от нападения собак и оказалась избита

В Уфе женщина защитила питомца от нападения двух собак и оказалась избита их хозяевами

Фото: Unsplash

В Уфе женщина, которая пыталась защитить своего пуделя от нападения двух собак, оказалась избита их хозяевами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, в парке российского города хозяева спустили двух собак с поводков, чтобы те напали на пуделя. Тогда 49-летняя хозяйка питомца начала его защищать его и смогла отогнать животных.

После этого хозяева двух агрессивных собак напали на владелицу пуделя и избили ее. Когда россияне увидели на ее теле кровь после избиения, они сбежали. Пострадавшая написала на двух мужчин заявление в полицию. О состоянии женщины после случившегося подробностей нет.

Ранее в Уфе мужчина избил подростка за лай его собаки на глазах у своего сына, случившееся попало на видео. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, контузию левого глаза и гематомы — подросток пробыл в больнице восемь дней. Следователи возбудили уголовное дело.

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Анастасия Шейкина
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