Назван город России с самыми дешевыми участками

«ЗАИКИН ТОРГИ»: самый дешевый участок под ИЖС можно приобрести в Волгограде

В апреле 2023 года среди городов-миллионников России наиболее дешевый участок со статусом ИЖС (для индивидуального жилищного строительства) внутри мегаполиса можно было приобрести в Волгограде. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты проекта «ЗАИКИН ТОРГИ».

По данным специалистов, стоимость наиболее бюджетного объекта под ИЖС составляла 70 тысяч рублей. За указанную сумму можно было приобрести участок в 25 соток, находящийся внутри мегаполиса.

Напротив, городом с участком под ИЖС с самой дорогой начальной ценой по итогам четвертого месяца нынешнего года эксперты назвали Краснодар. За покупку самого дешевого объекта в этом крупном городе размером в две сотки там просили сумму в миллион рублей.

Что касается Москвы, то стоимость наиболее доступного участка под ИЖС в апреле там составила 900 тысяч рублей за шесть соток. В Петербурге самый дешевый объект оценили в 790 тысяч рублей за 4,3 сотки. Всего в апреле 2023-го в 16 городах-миллионниках страны продавалось более четырех тысяч участков под ИЖС, из них 25,5 процента, или более тысячи — в Москве.

В мае специалисты «ЗАИКИН ТОРГИ» пришли к выводу, что в апреле текущего года самый дешевый земельный участок в Подмосковье со статусом ИЖС можно было приобрести за 40 тысяч рублей. За указанную сумму можно было приобрести объект площадью 18 соток, расположенный в 132 километрах от МКАД в деревне Ульянцево.