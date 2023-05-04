Раскрыта стоимость самого дешевого участка в Подмосковье

«ЗАИКИН ТОРГИ»: самый дешевый участок в Подмосковье можно купить за 40 тысяч рублей

В апреле 2023 года самый дешевый земельный участок в Подмосковье со статусом ИЖС (для индивидуального жилищного строительства) можно приобрести за 40 тысяч рублей. Информацию о таком объекте недвижимости «Ленте.ру» раскрыли эксперты проекта «ЗАИКИН ТОРГИ».

За указанную сумму новому владельцу достанется земельный участок площадью 18 соток, расположенный в 132 километрах от МКАД в деревне Ульянцево. Самый дорогой участок продается за 5,3 миллиарда рублей в городском округе Истра. Его площадь составляет девять гектаров. Что касается объектов в 10 соток в 60 минутах езды от метро, то наиболее доступный участок в Подмосковье стоит 570 тысяч рублей, а самый дорогой — 26 миллионов рублей. Всего в апреле 2023 года в Московской области продается 48,7 тысячи земельных участков, при этом только 14,8 тысячи, или 30,41 процента из них, имеют статус ИЖС.

По словам основателя «ЗАИКИН ТОРГИ» Дмитрия Заикина, спрос на участки для ИЖС в Подмосковье имеет сезонный характер. Эксперт отметил, что увеличение спроса граждан на такую недвижимость объясняется льготным кредитованием.

«Сейчас мы получаем огромное количество запросов на подбор небольших земельных участков — площадью до десяти соток. Если говорить о локациях, то это, конечно, Рузский и Истринский районы. Повышенный интерес вызывают небольшие земельные участки с готовыми загородными домами площадью до 120 квадратных метров, расположенные ближе к социальной инфраструктуре. Люди не хотят большие площади, которые требуют большого внимания на содержание и обслуживание», — рассказал Заикин. Специалист добавил, что при выборе участка необходимо уделить особое внимание расположению объекта и юридической чистоте документации, поскольку в данный момент в продаже находится большое число участков с охранными зонами, которые впоследствии ограничивают ведение хозяйственной деятельности на этой земле — как частично, так и полностью.

В апреле эксперты компании «ЗАИКИН ТОРГИ» пришли к выводу, что при покупке земельного участка в Подмосковье в марте и апреле 2023 года россияне чаще всего обращали внимание на цену объекта. По их данным, такой фактор был определяющим в 34,41 процента всех случаев обращений.